Washington Post: США предупредили в Украину о начале решающего этапа конфликта
2023-02-14 12:19
В администрации Соединенных Штатов сообщили Украине о начале решающего этапа конфликта.
Американское авторитетное издание The Washington Post сообщает, что руководство Соединенных Штатов Америки предупредило Украину о том, что в конфликте с Россией наступает решающий момент.
В США считают, что российской армии будет крайне непросто осуществлять полномасштабное наступление и продолжать попытки взять Бахмут одновременно.
Американские военные аналитики считают, что если Украина и дальше будет отправлять свои войска в те же районы, куда их посылает Россия, то это сыграет на пользу России.
Опубликовано: Николай Скира