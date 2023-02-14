Washington Post: США предупредили в Украину о начале решающего этапа конфликта

В администрации Соединенных Штатов сообщили Украине о начале решающего этапа конфликта.

Американское авторитетное издание The Washington Post сообщает, что руководство Соединенных Штатов Америки предупредило Украину о том, что в конфликте с Россией наступает решающий момент.

В США считают, что российской армии будет крайне непросто осуществлять полномасштабное наступление и продолжать попытки взять Бахмут одновременно.

Американские военные аналитики считают, что если Украина и дальше будет отправлять свои войска в те же районы, куда их посылает Россия, то это сыграет на пользу России.