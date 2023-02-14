Алла Довлатова поменяла дом в Финляндии на квартиру в Москве

Ведущая «Русского радио» столкнулась с большими трудностями при продаже заграничной недвижимости: риэлторы отказались сотрудничать с россиянами.

Чередой проблем обурнулась для Аллы Довлатовой продажа дома в Финляндии. Ведущая «Русского радио» не скрывает: она столкнулась с русофобией, потому что финские риэлторские компании отказались работать с россиянами, сообщает КП.

Во время пандемии семья Довлатовой перестала ездить туда на отдых. Пожилым родителям Аллы было непросто оплачивать счета за коммуналку удаленно. А теперь отец радиоведущей стал переживать, что финские власти отберут у русских хозяев недвижимость.

Родители Довлатовой отправились в Финляндию, чтобы заключить с местной риэлторской компанией договор на продажу дома. Однако сделку совершить им не удалось.

Но позже в Москве нашлись люди, которые согласились обменять квартиру на окраине российской столицы на коттедж в Финляндии.

«Семья с детьми как раз там искала дом. Финские риэлторские компании не захотели сотрудничать. В итоге нашла одну риэлторскую фирму, где работают русские, и они нам помогли», - сообщила Довлатова.

Ведущая обменяла большой дом в Финляндии на четырехкомнатную квартиру в Выхино-Жулебино. Алла призналась, что считает обмен неравноценным. Хотя площадь апартаментов 115 квадратов, район Довлатову не устраивает.

Жить в новой квартире Довлатова не собирается: эту недвижимость облюбовала ее дочь Даша.