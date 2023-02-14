Игнат: над территорией Украины зафиксированы воздушные шары

Спикер ВС ВСУ Украины Юрий Игнат заявил, что над территорией страны зафиксированы воздушные шары с угловыми отражателями.

14 февраля спикер воздушных сил армии Украины Юрий Игнат в интервью интернет-изданию «Украинская правда» заявил, что над украинской территорией «фиксируются такие воздушные цели, как шары с угловыми отражателями».

Игнат уточнил, что данные шары были замечены в небе над Днепропетровской областью ещё 12 февраля текущего 2023 года.

Отмечается, что силы противовоздушной обороны наблюдают за этими объектами в воздушном пространстве Украины, парящими в воздухе на небольшой скорости.