Игнат: над территорией Украины зафиксированы воздушные шары
2023-02-14 19:24
Спикер ВС ВСУ Украины Юрий Игнат заявил, что над территорией страны зафиксированы воздушные шары с угловыми отражателями.
14 февраля спикер воздушных сил армии Украины Юрий Игнат в интервью интернет-изданию «Украинская правда» заявил, что над украинской территорией «фиксируются такие воздушные цели, как шары с угловыми отражателями».
Игнат уточнил, что данные шары были замечены в небе над Днепропетровской областью ещё 12 февраля текущего 2023 года.
Отмечается, что силы противовоздушной обороны наблюдают за этими объектами в воздушном пространстве Украины, парящими в воздухе на небольшой скорости.
Опубликовано: Диана Мудреченко