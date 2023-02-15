Global Times: Германия боится ядерного удара от России из-за помощи Украине
2023-02-15 02:27
В Германии считают, что помощь Вооруженным силам Украины чревата ядерным ударом по стране.
Депутат фракции Левой партии в Бундестаге Севим Дагделен дала интервью китайскому изданию Global Times, в котором высказалась о помощи украинской армии со стороны ФРГ.
По мнению члена немецкого парламента, наращивание помощи Вооруженным силам Украины может перерасти в новую мировую и даже ядерную войну, которая накроет весь мир.
"Чтобы остановить войну, перерастающую в Третью мировую войну и ядерный армагеддон, мы должны отказаться от военной логики эскалации и найти дипломатический выход из конфликта", - рассказал она.
Опубликовано: Николай Скира