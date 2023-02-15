В Командовании ВСУ допустили отступление из Бахмута

Украинские подразделения могут оставить свои оборонительные позиции в Бахмуте.

Как рассказал спикер командования Восточной группировки Вооруженных сил Украины Череватый, отступление их Бахмута все-таки возможно.

При этом он отметил, что отступление может происходить по нескольким причинам, одна из которых - улучшение своих оборонительных позиций.

"Тактические отступления возможны в разных ситуациях, прежде всего – для сохранения личного состава, для того, чтобы улучшить свое тактическое положение и более эффективно проводить оборонную операцию, чтобы выровнять линию обороны", - заявил Череватый.