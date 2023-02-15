Вице-канцлер ФРГ: решение о поставка танков Leopard в Украину запоздало

Решение о поставках танков Leopard принято немого поздно, заявил вице-президент Германии Робер Хабек.

"Принимая решение о поставках танков Leopard сейчас, мы делаем то, что нам только и осталось делать. Мы запоздали. Но это лучше, чем если бы этого вообще не произошло", - сказал чиновник в интервью газете Zeit.