Вице-канцлер ФРГ: решение о поставка танков Leopard в Украину запоздало
2023-02-15 16:50
Вице-канцлер Роберт Хабек назвал решение о поставках танков Leopard в Украину крайне запоздалым.
Решение о поставках танков Leopard принято немого поздно, заявил вице-президент Германии Робер Хабек.
"Принимая решение о поставках танков Leopard сейчас, мы делаем то, что нам только и осталось делать. Мы запоздали. Но это лучше, чем если бы этого вообще не произошло", - сказал чиновник в интервью газете Zeit.
В ближайшее время планируется отправить в Украину 39 танков Leopard из Германии, Норвегии, Польши, Канады и Португалии.
Опубликовано: Максим Алексеев