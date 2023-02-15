Арестович: неприязнь к русскому языку – признак психического расстройства

Экс-советник офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что считает неприятие русского языка признаком проблем с психикой.

Он сказал, что люди, которые приписывают русскому языку агрессивность в отношении украинской идентичности, не видят связи между причиной и следствием.

По его словам, неумение устанавливать такие связи является признаком тяжелого психического расстройства.

Ранее Арестович сравнил негативное восприятие русского языка с отношениями насильника и жертвы.