Арестович: неприязнь к русскому языку – признак психического расстройства

2023-02-15 21:15

Экс-советник офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что считает неприятие русского языка признаком проблем с психикой.

Он сказал, что люди, которые приписывают русскому языку агрессивность в отношении украинской идентичности, не видят связи между причиной и следствием.

По его словам, неумение устанавливать такие связи является признаком тяжелого психического расстройства.

Ранее Арестович сравнил негативное восприятие русского языка с отношениями насильника и жертвы.

Опубликовано: Светлана Репина









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