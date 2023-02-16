Ермак: ВС РФ изменили тактику боёв в Украине, активно используя разведку и фальш-цели

Лидер офиса Зеленского Андрей Ермак рассказал об изменении тактики ведения боевых действий со стороны российской армии в ходе спецоперации.

В четверг возглавляющий офис президента Украины Андрей Ермак публично заявил, что вооружённые силы России сменили тактику спецоперации, активно используя возможности российских разведчиков и задействуя фальш-цели для дезинтеграции украинской армии на поле боя.

Накануне президент Польши Анджей Дуда сообщил, что армия Украины может скоро проиграть в конфликте с Россией в случае, если страны Запада срочно не передадут Киеву новое оружие.

Ермак также заявил, что ночью российские военные запускали беспилотники и наносили ракетные удары. При этом "есть попадания на севере, западе Украины, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях", сообщает РИА Новости.

Кроме того, чиновник подтвердил факты взрывов, которые звучали в четверг в Львовской, Днепропетровской и Кировоградской областях страны.