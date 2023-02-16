Журналисты газеты The American Conservative рассказали о мотивах банка JP Morgan при сотрудничестве с украинским правительством.

Издание American Conservative уведомляет, что планы дислоцирующегося в США банка-монополиста JP Morgan по сотрудничеству с Украиной не нацелены на то, чтобы помочь данной стране прийти к миру с Россией. По мнению представителей TAC, администрация JP Morgan намерена извлечь максимальную выгоду из продолжения украинского конфликта.

Публицисты American Conservative отмечают, что банк JP Morgan, который позиционирует себя донором помощи для Киева, на самом деле станет "ангелом смерти" для Украины.