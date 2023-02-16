Байден: сбитые над США и Канадой летающие объекты не вели разведку
2023-02-16 22:21
Джо Байден утверждает, что сбитые в небе над Канадой и США воздушные объекты не были разведывательными.
16 февраля Джо Байден выступил на брифинге в Белом доме, где публично заявил, что неопознанные летающие объекты, перехваченные американскими и канадскими войсками, не являлись разведывательными аппаратами и не вели шпионаж в пользу других государств.
По данным Байдена, три объекта, сбитых над Соединёнными Штатами, могли быть аэростатами частных компаний или научно-исследовательских центров.
Примечательно, что 4 февраля американские военные сбили китайский аэростат над побережьем Северной Каролины, после чего МИД Китая выразил ноту протеста США, назвав сбитый зонд метеорологическим.
Опубликовано: Ткачёв Андрей