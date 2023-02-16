Onet: на Украине создадут польское подразделение спецназа

На Украине создадут польское подразделение спецназа, подчиняющееся украинскому оборонному ведомству.

16 февраля польский веб-портал Onet сообщил о том, что вчера, 15 февраля 2023 года, в Киеве состоялось собрание, на котором было объявлено о формировании первого польского подразделения, которое не войдёт «Интернациональный легион» территориальной обороны Украины, в котором ранее граждане Польши вместе с наёмниками из других стран принимали участие в российской спецоперации.

«Это будет независимое от этого легиона спецподразделение, подчиняющееся непосредственно Министерству обороны Украины», — отмечают обозреватели Onet.

Организованное неназванным поляком подразделение, вербовочный центр которого, вероятно, создадут на территории Польши, не будет типичным передовым подразделением, как в случае с «Интернациональном легионом», а будет заниматься разведкой и диверсиями.