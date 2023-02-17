ФСБ предотвратила теракт на химпредприятии в Калужской области

ЦОС ФСБ сообщил о предотвращении спланированного исламистами теракта на химпредприятии в Калужской области.

17 февраля Центр общественных связей ФСБ России сообщил о предотвращении террористического акта, планировавшегося двумя уроженцами республик Центральноазиатского региона с применением самодельного взрывного устройства и использованием зажигательных смесей для подрыва цистерн с горюче-смазочными смесями на предприятии химической промышленности Калужской области.

При задержании исламисты, присягнувшие запрещённой в России террористической организации ИГ, оказали вооруженное сопротивление агентам ФСБ и получили смертельные ранения.

Отмечается, что в результате данного инцидента среди силовиков потерь нет, гражданское население не пострадало.