Советник Зеленского Алексей Арестович утверждает, что проживающее в Украине население является русским.

В пятницу журналистка Юлия Латынина (признана иноагентом по решению Минюста РФ) опубликовала фрагмент интервью с внештатным советником Зеленского Алексеем Арестовичем, который публично заявил, что настоящими русскими являются украинцы, а не жители России.

По мнению Арестовича, 302 года назад Москва "украла бренд" у Украины, которая является родоначальницей Киевской Руси, поскольку в Кремле хотели, чтобы украинцы забыли свои корни и утратили знание об истории собственного народа. При этом Алексей Арестович отметил, что ни одна страна, кроме Украины, не конкурирует с Россией за право называться русскими.