По всей территории Украины 17 февраля вновь объявлена воздушная тревога

Украинские СМИ сообщили, что второй раз за день по всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

В пятницу, 17 февраля 2023 года, украинское интернет-издание «Страна» сообщило о том, что второй раз за этот день по всей территории Украины звучит сирена воздушной тревоги из-за непосредственной ракетной угрозы.

На данный момент, невзирая на объявленную воздушную тревогу, информации о «прилётах» по критически важным объектам военного управления и системы энергетики, обеспечивающим функционирование предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспортной системы Украины нет.