Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген рассказал о своих претензиях к Владимиру Путину.

17 февраля глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген публично заявил, что считает Владимира Путина виновынм в том, что страны Запада вынуждены тратить деньги на поддержание украинской армии в условиях российской спецоперации, поскольку таким образом НАТО и Евросоюз "защищают демократию".

При этом Хойсген выразил уверенность, что те западные потоки финансов, которые адресованы Киеву, могли бы быть потрачены более разумным способом.