Times: США откажутся от поддержки Украины из-за истощения собственных ресурсов

Издание Times опубликовало статью Джерада Бейкера о том, что США могут прекратить военную поддержку Украины из-за нехватки собственных ресурсов.

Автор отмечает, что уже сейчас в США меняется общественное и политическое мнение по поводу помощи Украине.

По его словам, Соединенные Штаты не могут не учитывать риски эскалации, а это ведет к сокращению объемов поддержки.

Бейкер пишет, что обязательным условием завершения украинского конфликта станет политическая воля со стороны государств, которые поставляют оружие Киеву.