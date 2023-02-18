Times: США откажутся от поддержки Украины из-за истощения собственных ресурсов
2023-02-18 01:40
Издание Times опубликовало статью Джерада Бейкера о том, что США могут прекратить военную поддержку Украины из-за нехватки собственных ресурсов.
Автор отмечает, что уже сейчас в США меняется общественное и политическое мнение по поводу помощи Украине.
По его словам, Соединенные Штаты не могут не учитывать риски эскалации, а это ведет к сокращению объемов поддержки.
Бейкер пишет, что обязательным условием завершения украинского конфликта станет политическая воля со стороны государств, которые поставляют оружие Киеву.
Опубликовано: Светлана Репина