Каминьский: Польша ответит зеркально на меры Беларуси в отношении фур
2023-02-18 13:05
Глава МВД Польши Мариуш Каминьский рассказал, как ответит администрация Варшавы на решение Беларуси ограничить въезд для польских грузовиков.
18 февраля министр иностранных дел Польши Мариуш Каминьский опубликовал новое сообщение в мессенджере Twitter, где заявил, что в случае, если белорусское правительство активирует запрет на проезд в Беларусь польских фур не с территории данной страны, то администрация Варшавы будет вынуждена ответить идентичными методами.
Примечательно, что накануне Александр Лукашенко сообщил о намерениях Беларуси ответить на решение польского Госпогранкомитета закрыть КПК "Бобровники".
Опубликовано: Ткачёв Андрей