Каминьский: Польша ответит зеркально на меры Беларуси в отношении фур

Глава МВД Польши Мариуш Каминьский рассказал, как ответит администрация Варшавы на решение Беларуси ограничить въезд для польских грузовиков.

18 февраля министр иностранных дел Польши Мариуш Каминьский опубликовал новое сообщение в мессенджере Twitter, где заявил, что в случае, если белорусское правительство активирует запрет на проезд в Беларусь польских фур не с территории данной страны, то администрация Варшавы будет вынуждена ответить идентичными методами.

Примечательно, что накануне Александр Лукашенко сообщил о намерениях Беларуси ответить на решение польского Госпогранкомитета закрыть КПК "Бобровники".