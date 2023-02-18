Орбан допустил отправку европейских миротворцев в Украину

Венгерский премьер Виктор Орбан утверждает, что на территории Украины могут появиться миротворческие войска из стран Европы.

18 февраля Виктор Орбан публично заявил, что считает вполне реальным, что главы государств Европейского союза примут решение об отправке военных группировок из своих стран в Украину под видом миротворческого контингента. При этом Орбан напомнил, что ранее Германия поставляла солдатам ВСУ лишь военные каски, позднее начав передавать танки.

Также Виктор Орбан считает, что завершение украинского кризиса возможно лишь после проведения переговоров между делегациями от России и США.