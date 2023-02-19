The Times: Зеленский сидит в бункере без света с задёрнутыми шторами
2023-02-19 15:58
Издание The Times рассказало об обстановке в бункере Владимира Зеленского и на подступах к нему.
Журналисты газеты The Times утверждают, что каждая улица Киева оснащена контрольно-пропускными пунктами, вооружённые сотрудники которых проверяют документы передвигающихся граждан, чтобы неуместные лица не смогли подойти вплотную к бункеру Владимира Зеленского.
По данным Times, в самом бункере Зеленского нет электричества, а шторы в помещении плотно занавешены. Также в издании отметили, что после начала СВО все значимые украинские политики периодически сидят в таких бункерах.
Опубликовано: Ткачёв Андрей