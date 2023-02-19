Politico: команда Байдена требует от Зеленского срочных успехов на поле боя

Издание Politico утверждает, что администрация Вашингтона потребовала от Киева показать эффективность действий ВСУ на поле боя в конфликте с Россией.

Журналисты американской газеты Politico уведомляют, что администрация Джозефа Байдена обратилась к Владимиру Зеленскому с требованием немедленно закрепить успехи вооружённых сил Украины на поле боя, по возможности начав собственное контрнаступление на позиции российских войск.

По данным представителей Politico, в команде Байдена опасаются, что армия России достигнет успеха в наступлении на юге и востоке, в то время как поставки оружия Киеву могут быть не такими быстрыми, как того хочет Зеленский.