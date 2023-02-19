Global Times: после конфликта в Украине НАТО начнёт войну на Тайване

Издание Global Times рассказало о планах Североатлантического альянса по началу боевых действий на тайваньском острове.

Китайское информагентство Global Times утверждает, что после завершения российской спецоперации на территории Украины лидеры стран-участниц блока НАТО намереваются начать полномасштабную войну на Тайване, на что недавно намекал генеральный секретарь данной организации Йенс Столтенберг.

По мнению аналитиков GT, Североатлантический альянс хочет распространить своё господство на европейские страны, попутно провоцируя напряжённость в Азии с целью её доведения до максимальной эскалации.