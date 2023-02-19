Дуда: жители Польши хотят открытых границ с Беларусью и Украиной

Анджей Дуда утверждает, что поляки хотели бы свободно посещать Украину и Беларусь.

19 февраля президент Польши Анджей Дуда публично заявил, что население его страны мечтает о полномасштабном открытии границ с Беларусью и Украиной, поскольку польское государство является частью шенгенской зоны, и его жители привыкли к беспрепятственному перемещению внутри европейского пространства.

По мнению Дуды, в будущем наступит момент, когда несмотря на все обстоятельства и политические разногласия поляки смогут свободно посещать Беларусь и Украину.