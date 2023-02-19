«РИА Новости»: в Вашингтоне началась акция против «поддержки нацистов Украины»
В столице США у мемориала Линкольну проходит массовая акция против «поддержки нацистов Украины».
19 февраля информационное агентство «РИА Новости», со ссылкой на своего корреспондента с места событий, сообщило о том, что в центре Вашингтона около сотни человек собрались у мемориала Линкольну, чтобы выразить своё недовольство действующим политическим руководством США и «осудить лунатичное движение Вашингтона к третьей мировой войне».
Отмечается, что протестующие держат в руках плакаты против «поддержки нацистов на Украине», флаги Российской Федерации и планируют направиться к Белому дому.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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