В столице США у мемориала Линкольну проходит массовая акция против «поддержки нацистов Украины».

19 февраля информационное агентство «РИА Новости», со ссылкой на своего корреспондента с места событий, сообщило о том, что в центре Вашингтона около сотни человек собрались у мемориала Линкольну, чтобы выразить своё недовольство действующим политическим руководством США и «осудить лунатичное движение Вашингтона к третьей мировой войне».

Отмечается, что протестующие держат в руках плакаты против «поддержки нацистов на Украине», флаги Российской Федерации и планируют направиться к Белому дому.