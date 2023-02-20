Борис Писториус: следующие недели для Украины станут решающими

По информации factstore.ru, министр обороны Германии отметил определяющее значение предстоящих нескольких недель для украинской стороны.

По мнению Бориса Писториуса, в ближайшие три месяца украинское руководство должно в первую очередь организовать мощную противовоздушную оборону.

В то время как политические лидеры Запада и Украины постоянно заявляют о предстоящей победе ВСУ, российские войска демонстрируют военные успехи, занимая новые территории противника.