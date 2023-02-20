МО РФ: российские войска освободили село Парасковиевка в ДНР

В Минобороны РФ сообщили, российские войска освободили от подразделений ВСУ село Парасковиевка в ДНР.

В понедельник, 20 февраля 2023 года, официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в ходе брифинга рассказал о ситуации на Донецком направлении, где в ходе успешных наступательных действий добровольцы штурмовых отрядов совместно с подразделениями воздушно-десантных войск, при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии «Южной» группировки войск взяли под контроль село Парасковиевка в Донецкой Народной Республике.

Конашенков уточнил, что на данном участке фронта за минувшие сутки спецоперации по защите Донбасса российскими военнослужащими ликвидировано не менее 115 единиц личного состава Вооружённых сил Украины.

Помимо прочего, служащие ВС РФ уничтожили 3 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, 2 установки РСЗО «Град», гаубицу Д-30, противотанковую пушку «Рапира», а также американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 ВСУ.