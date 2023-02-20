СВР: российские военные уже уничтожили на Украине большую часть переданных Западом вооружений

Служба внешней разведки РФ сообщает, что российские военные уже уничтожили большую часть вооружений, которые Запад передал Украине.

В СВР подсчитали, что с декабря 2021 года на Украину поступило 170 комплексов ПВО, 655 артиллерийских систем, 440 танков и 1510 БМП.

Кроме того, западные страны передали Киеву 609 тыс. боеприпасов для противотанкового оружия, 9800 ракет для РСЗО, свыше, 1,2 млн снарядов.

Ранее глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что Запад наращивает объемы поставок оружия на Украину и расширяет их номенклатуру.