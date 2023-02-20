Совбез ООН проведёт заседание по взрывам на «Северных потоках» 21 февраля

Совет безопасности ООН согласовал дату проведения заседания, посвящённого диверсии на газопроводах North Stream.

Журналисты издания ТАСС уведомляют, что Организация объединённых наций одобрила проведения заседания Совета безопасности ООН на тему взрывов, произошедших на российских газопроводах "Северный поток". По данным ТАСС, заседание Совбеза должно состояться в грядущий вторник.

Примечательно, что российская сторона предлагала провести заседание по теракту на "Северных потоках" в 22 февраля в 23:00 по московскому времени, но большинство стран организации отклонило эту инициативу, сославшись на заседание Совета безопасности по Украине.