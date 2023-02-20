Губернатор Флориды Десантис: обещание Байдена по поводу бессрочной поддержки Украины не в интересах США

Губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что обещания Байдена оказывать бессрочную поддержку Украине противоречат интересам США.

Десантис отметил, что у Байдена нет четкой стратегической цели, он спонсирует украинскую сторону, несмотря на риск эскалации.

По мнению губернатора Флориды, украинский конфликт не случился бы, если бы не ошибки американского президента в решении транснациональных проблем.

Среди таких ошибок Байдена Десантис назвал вывод войск из Афганистана, а также кризис с наркотиками из-за открытой южной границы.