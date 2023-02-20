Во Франции объяснили, почему нельзя верить словам Эммануэля Макрона
2023-02-20 22:16
Политолог из Франции Карин Беше-Головко интервью ФАН рассказала, что словам Эммануэля Макрона нельзя доверять.
Она отметила, что в словах французского президента присутствует «обратный смысл», и его даже называют «господин В то же время».
Беше-Головко напомнила, что практически во всех его высказываниях есть такая отсылка, меняющая их смысл на противоположный.
Например, Франсуа Макрон говорит о том, что переговоры по урегулированию украинскому кризису невозможны, но «в то же время» Франция никогда не выступала за разгром России.
Опубликовано: Светлана Репина