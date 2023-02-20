Байден прибыл в Польшу на поезде после посещения Киева

Джо Байден приехал в польский город Жешув, до этого встретившись с Владимиром Зеленским в украинской столице.

Поздно вечером 20 февраля стало известно, что американский президент Джозеф Байден приехал в польский город Жешув после того, как побывал в Киеве на встрече с Владимиром Зеленским, где сообщил о намерениях Соединённых Штатов предоставить Украине новый пакет военной помощи на $500 миллионов, также введя дополнительные санкции против России.

Примечательно, что ранее Зеленский присвоил ряд почётных званий польскому городу Жешув за то, что тот стал логистическим центром по передаче западного оружия Украине.