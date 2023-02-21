Приехавших с Байденом в Киев журналистов обязали не разглашать информацию

Журналистка, посетившая Киев вместе с Джо Байденом, рассказала, что американского президента в этой поездке сопровождали только два представителя СМИ.

Предварительно их пригласили на закрытую встречу в Белом доме, где рассказали о планах Байдена.

При этом журналистам пришлось подписать документ о неразглашении информации до разрешения.

Представительница СМИ уточнила, что поездку Байдена держали в тайне из соображений безопасности.