Президент Литвы Науседа: пора пересечь существующие только в головах «красные линии»

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал НАТО перестать впустую тратить время и организовать поставки дальнобойного оружия Украине.

Он отметил, что пора пересекать «красные линии», тем более, что они существуют только в головах.

Науседа считает, что пришло время принятия решительных мер в отношении украинского конфликта.

По его мнению, необходимо поставлять украинской стороне те виды вооружений, о которых она давно просит.