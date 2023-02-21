Президент Литвы Науседа: пора пересечь существующие только в головах «красные линии»
2023-02-21 02:28
Президент Литвы Гитанас Науседа призвал НАТО перестать впустую тратить время и организовать поставки дальнобойного оружия Украине.
Он отметил, что пора пересекать «красные линии», тем более, что они существуют только в головах.
Науседа считает, что пришло время принятия решительных мер в отношении украинского конфликта.
По его мнению, необходимо поставлять украинской стороне те виды вооружений, о которых она давно просит.
Опубликовано: Светлана Репина