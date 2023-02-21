Путин: поставка дальнобойных ракет Киеву изменит границы проведения СВО

Владимир Путин рассказал о последствиях поставок западных дальнобойных ракет украинским войскам.

21 февраля Владимир Путин обратился к членам российского Федерального собрания, где публично заявил, что в случае поставок дальнобойных ракет Украине странами Запада Россия будет вынуждена отодвигать угрозы на максимально дальние расстояния от своих государственных границ.

Примечательно, что ранее Путин прокомментировал решение канцлера Германии Олафа Шольца поставить танки Киеву, отметив, что у России есть, чем ответить на подобные меры.