Путин: для участников СВО будет введён двухнедельный отпуск раз в полгода
2023-02-21 13:28
Владимир Путин анонсировал введение отпуска для участников спецоперации в Украине.
Днём вторника Владимир Путин выступил с посланием к членам Федерального собрания, где поручил правительству разработать введение двухнедельного отпуска для всех участников спецоперации на территории Украины и освобождённых регионов. При этом Путин отметил, что отпуск будет предоставляться раз в полгода.
По мнению Владимира Путина, две недели отпуска позволят российским военнослужащим побывать на малой родине и увидеться с родственниками.
Опубликовано: Ткачёв Андрей