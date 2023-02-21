Путин: для участников СВО будет введён двухнедельный отпуск раз в полгода

Владимир Путин анонсировал введение отпуска для участников спецоперации в Украине.

Днём вторника Владимир Путин выступил с посланием к членам Федерального собрания, где поручил правительству разработать введение двухнедельного отпуска для всех участников спецоперации на территории Украины и освобождённых регионов. При этом Путин отметил, что отпуск будет предоставляться раз в полгода.

По мнению Владимира Путина, две недели отпуска позволят российским военнослужащим побывать на малой родине и увидеться с родственниками.