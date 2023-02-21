Боррель объяснил Ван И, почему на Украину можно поставлять оружие, а в Россию – нельзя

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель рассказал, что во время неформальной встречи с китайским дипломатом Ван И объяснил, почему можно поставлять оружие на Украину, и нельзя – в Россию.

Боррель отметил, что рассказал представителю Китая о большой разнице между этими ситуациями и опасности войны на Украине.

Он также уточнил, что попросил Китай не предоставлять оружие России, поскольку это будет «красной линией» в отношениях между Китаем и ЕС.

Ранее в США сообщили, что располагают информацией о возможном предоставлении Китаем боеприпасов и оружия России.