Цзюнь: Китай обнародует свой мирный план по Украине в течение пары дней

В Китае анонсировали публикацию плана администрации Пекина по мирному урегулированию конфликта в Украине.

Постоянный представитель КНР в Организации объединённых наций Чжан Цзюнь публично заявил, что в течение нескольких дней китайская сторона обнародует текст собственного плана по урегулированию конфликта между Россией и Украиной.

Ожидается, что 24 февраля глава Китая Си Цзиньпин в честь годовщины российской спецоперации в Украине произнесёт "мирную речь", призвав стороны конфликта прекратить огонь, начав переговоры. Также журналисты газеты WSJ утверждают, что весной Си Цзиньпин хочет посетить Москвы для переговоров с Владимиром Путиным.