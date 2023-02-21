Цзюнь: Китай обнародует свой мирный план по Украине в течение пары дней
В Китае анонсировали публикацию плана администрации Пекина по мирному урегулированию конфликта в Украине.
Постоянный представитель КНР в Организации объединённых наций Чжан Цзюнь публично заявил, что в течение нескольких дней китайская сторона обнародует текст собственного плана по урегулированию конфликта между Россией и Украиной.
Ожидается, что 24 февраля глава Китая Си Цзиньпин в честь годовщины российской спецоперации в Украине произнесёт "мирную речь", призвав стороны конфликта прекратить огонь, начав переговоры. Также журналисты газеты WSJ утверждают, что весной Си Цзиньпин хочет посетить Москвы для переговоров с Владимиром Путиным.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Ангелина Крент
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