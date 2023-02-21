В Минобороны РФ сообщили о продвижении российских военных под Артемовском на 2,5 км

Минобороны России сообщает, что военнослужащие РФ продвинулись под Артемовском (Бахмутом) на 2,5 км за двое суток.

В ведомстве отметили, что солдаты штурмовых подразделений продолжают самоотверженно и мужественно выполнять боевые задачи.

Ранее сообщалось, что из пригорода Артемовска в Донецкую Народную Республику было эвакуировано около 200 человек.

Представители украинских властей заявляли, что ВСУ не собираются уходить из этого района.