В Минобороны РФ сообщили о продвижении российских военных под Артемовском на 2,5 км
2023-02-21 23:26
Минобороны России сообщает, что военнослужащие РФ продвинулись под Артемовском (Бахмутом) на 2,5 км за двое суток.
В ведомстве отметили, что солдаты штурмовых подразделений продолжают самоотверженно и мужественно выполнять боевые задачи.
Ранее сообщалось, что из пригорода Артемовска в Донецкую Народную Республику было эвакуировано около 200 человек.
Представители украинских властей заявляли, что ВСУ не собираются уходить из этого района.
Опубликовано: Светлана Репина
-
-
Ангелина Крент
Обнаружено свойство популярной специи снижать давление
В связи с тем, что высокое кровяное давление, как правило, является прямым результатом неправильного образа жизни, введение новых правил жизни и питания может отразить эту угрозу, сообщает издание Здоровье в России и мире.Подробнее...
-
-
-