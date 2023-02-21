Гутерриш: ООН не может проверить обвинения во взрывах на «Северных Потоках»
Антониу Гутерриш заявил о неспособности ООН дать оценку обвинению США в диверсии на российских газопроводах North Stream.
21 февраля генеральный секретарь Организации объединённых наций Антониу Гутерриш публично заявил, что администрация ООН не в состоянии проверить правдивость расследования журналиста Сеймура Херша, который утверждает, что российские трубопроводы "Северный Поток" взорвали американские и норвежские спецслужбы.
По словам Гутерриша, ООН намерено дождаться окончания государственных расследований по инциденту на North Stream. Характерно, что днём ранее советник генсека организации Стефан Дюжаррик сообщил о том, что не знает, понесут ли ответственность США в случае, если их причастность к терактам на "Северных Потоках" будет доказана.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Ангелина Крент
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