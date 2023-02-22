La Repubblica: Берлускони обиделся на Зеленского за слова про бомбёжку дома

Издание La Repubblica рассказало об обиде экс-премьера Италии Сальвио Берлускони на Владимира Зеленского.

Журналисты газеты La Repubblica утверждают, что бывший итальянский премьер-министр Сальвио Берлускони оскорбился заявлением Владимира Зеленского о том, что экс-премьер Италии якобы никогда не переживал бомбардировку собственного дома, поэтому не может диктовать Украине, когда ей начинать переговоры с Россией.

По данным La Repubblica, Берлускони намеревался ответить Зеленскому публично, однако позднее в кулуарах партии "Вперёд, Италия!" сообщил, что пережил бомбардировку в Милане 1943 года, когда ему было шесть лет.