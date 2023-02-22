Путин заявил, что ждёт Си Цзиньпина в России для переговоров

Владимир Путин отверждает, что ожидает приезда китайского лидера Си Цзиньпина в Россию.

22 февраля Владимир Путин провёл встречу с представителем китайского правительства Ван И в Москве, где публично заявил, что ожидает главу КНР Си Цзиньпина в России. По словам Путина, ранее он уже договорился с китайским лидером об его рабочем визите в Москву для обсуждения внешнеполитической повестки и сотрудничества России с Китаем.

Накануне американская газета The Wall Street Journal рассказала, что Си Цзиньпин может совершить поездку в Москву в течение нескольких месяцев.