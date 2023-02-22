Макгрегор: Польша и Прибалтика вступят в конфликт на Украине

Дуглас Макгрегор сообщил о возможности вступления прибалтийских стран и Польши в украинский конфликт.

22 февраля отставной американский полковник Дуглас Макгрегор публично заявил, что Польша, балтийские государства и Финляндия могут стать прямыми участниками конфликта в Украине с Россией, если с территории данных стран будут запускаться западные ракеты по позициям российских войск.

При этом Макгрегор выразил уверенность, что с наибольшей вероятностью к боевым действиям против России может подключиться Польша, являющаяся членом НАТО.