Илон Маск обвинил Викторию Нуланд в сознательных попытках спровоцировать эскалацию украинского конфликта.

22 февраля американский предприниматель Илон Маск опубликовал новое сообщение в мессенджере Twitter, где публично заявил, что заместитель госсекретаря Соединённых Штатов является главным спонсором боевых действий на территории Украины, прилагая максимальные усилия для его продолжения.

Накануне Нуланд публично заявила, что считает Крым частью Украины, ввиду чего бойцы ВСУ могут законно наносить ракетные удары по российским военным объектам на крымском полуострове.