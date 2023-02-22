Reuters: США предупредили Украину о возможном прекращении военной поддержки

Агентство Reuters со ссылкой на собственные источники в США сообщает, что американская сторона предупредила Украину о невозможности бесконечной поддержки.

По информации агентства, США признали, что не располагают неисчерпаемыми ресурсами для оказания военной помощи Киеву.

Источник уточнил, что администрация США сообщила об этом украинским властям, уточнив, что поддержка рано или поздно прекратится.

В материале приводятся результаты соцопроса, согласно которым оказание военной поддержки Украине поддерживают 58% американцев. В апреле 2022 года показатель составлял 73%.