Лондон может отправить ВСУ новые танки взамен уничтоженных Challenger 2

В Великобритании допускают возможность отправки новой партии танков Challenger 2, если из 14 машин, обещанных Киеву, часть будет уничтожена во время военных действий.

Об этом заявил в среду Бен Уоллес, министр обороны Великобритании. Военного чиновника цитируют в The Daily Telegraph.

Он сообщил о планах Минобороны предоставить Украине новые танки взамен тех, что будут повреждены или уничтожены в бою.

14 января Великобритания первая заявила о своем решении передать ВСУ 14 танков Challenger 2.

29 января, по информации Минобороны королевства, в страну прибыли танковые экипажи Украины, чтобы пройти обучение.

В марте партия из 14 обещанных танков будет отправлена Киеву. Новость предоставлена ТАСС.