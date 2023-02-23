МО РФ: ВСУ готовят провокацию против Приднестровья с участием «Азова»

В Минобороны России рассказали о подготовке провокации в отношении Приднестровья со стороны украинской армии.

Днём 23 февраля Министерство обороны России опубликовало пресс-релиз, в рамках которого сообщило, что вооружённые силы Украины намереваются осуществить вооружённую провокацию, направленную против Приднестровской Молдавской республики.

По данным Минобороны, украинские солдаты намерены переодеться в российскую военную форму и провести инсценировку нападения армии РФ на Приднестровья для обвинения Москвы в инциденте. Также в ведомстве отметили, что в провокации будут задействованы бойцы нацбатальна "Азов" (организация признана террористической в России).