Самолёт Су-25 Минобороны России упал в Белгородской области
2023-02-23 11:12
23 февраля в Валуйском городском округе Белгородской области произошло крушение самолёта.
Днём четверга пресс-служба правительства Белгородской области уведомила, в Валуйском районе произошло крушение боевого самолёта Су-25, принадлежащего Министерству обороны России. Известно, что пилот воздушного судна сумел выжить, оперативно катапультировавшись перед падением истребителя.
По данным белгородских властей, катапультировавшийся пилот упал в сарай с сеном, однако позже эта постойка сгорела. В настоящий момент для эвакуации выжившего пилота отправлен борт санитарной авиации.
Опубликовано: Ткачёв Андрей