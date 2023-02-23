Wirtualna Polska: полицейские из Польши тайно разминировали Украину

Издание Wirtualna Polska рассказало об участии польских правоохранителей в разминировании украинских территорий.

Журналисты издания Wirtualna Polska уведомляют, что в 2022 году правительства Украины обратилось к лидерам стран-участниц антитеррористической организации ATLAS, попросив о помощи в операции по разминированию территорий своего государства. Несмотря на то, что обращение было адресовано всем странам "Атласа", откликнулась на него только Варшава.

Известно, что глава МВД Польши Мариуш Каминский отобрал 98 местных полицейских в гуманитарный отряд, отправив их в Украину в октябре 2022 года, где они пробыли 5 месяцев с целью проведения операции по разминированию.