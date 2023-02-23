Столтенберг: НАТО видит признаки того, что Китай может отправить оружие России
2023-02-23 18:55
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс видит признаки того, что Китай якобы планирует отправку оружия России.
23 февраля генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью международному информационному агентству Reuters заявил о том, что НАТО видит признаки того, что Китай якобы рассматривает возможность отправки оружия России.
Столтенберг отметил факт того, что Китайская Народная Республика не поставляла Российской Федерации вооружение, а также призвал официальный Пекин воздержаться от подобных поставок в будущем.
Опубликовано: Диана Мудреченко