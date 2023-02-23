Столтенберг: НАТО видит признаки того, что Китай может отправить оружие России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс видит признаки того, что Китай якобы планирует отправку оружия России.

23 февраля генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью международному информационному агентству Reuters заявил о том, что НАТО видит признаки того, что Китай якобы рассматривает возможность отправки оружия России.

Столтенберг отметил факт того, что Китайская Народная Республика не поставляла Российской Федерации вооружение, а также призвал официальный Пекин воздержаться от подобных поставок в будущем.