Блащак: Польша возводит противотанковые заграждения на границе с Россией и Беларусью

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что польские военные возводят противотанковые заграждения на границе с Россией и Беларусью.

23 февраля глава Министерства национальной обороны Республики Польша Мариуш Блащак в своём официальном аккаунте Twitter заявил о том, что официальная Варшава, исходя из стратегии обороны и сдерживания страны, начала превентивное расширение мер безопасности на границе с Россией и Беларусью.

В частности, польские военнослужащие начали возводить противотанковые заграждения, которые предназначены для того, чтобы препятствовать продвижению танковых, механизированных и моторизованных формирований.

Блащак отметил, что первые укрепления устанавливаются польской стороной на границе с Калининградской областью Российской Федерации.