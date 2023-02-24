Минобороны РФ: ВСУ начали подготовку к вторжению на территорию Приднестровья

Вечером 23 февраля в Министерстве обороны России сделали заявление о том, что Киев готовится вторгнуться в Приднестровскую Молдавскую Республику.

Такая ситуация несет угрозу для российской армии. Вторжение украинских войск планируется в качестве ответной акции на наступление, развернутое российскими военными в этом регионе.

По сообщению военного ведомства РФ, на приграничной территории Украины и Приднестровья замечено скопление военной техники и личного состава ВСУ.

Также на этом участке развернута артиллерия на огневых позициях, участились вылеты украинских БПЛА над областью ПМР.

Запланированная "провокация Украинских властей несет прямую угрозу российскому миротворческому контингенту, развернутому на законных основаниях в Приднестровье".

Об этом говорится в заявлении Минобороны.